U Srbiji danas suvo i hladno, sneg samo u brdsko-planinskim predelima

U Srbiji će ujutru biti slab mraz i magla, a tokom dana umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Samo pre podne u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije mestimično će padati sneg. Duvaće slab i umeren, na istoku i na planinama istočne Srbije povremeno jak, severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus četiri do dva, a najviša dnevna od nula do tri, u Timočkoj Krajini do šest stepeni Celzijusa. U Beogradu će ujutru na širem području grada biti slab mraz i magla. Tokom dana će biti pretežno oblačno, suvo i hladno.