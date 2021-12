Licemeri! Zeleni iz Nemačke brinu za ekologiju i Rio tinto, a bombardovali nas osiromašenim uranijumom

Kurir pre 1 sat

Srbija je, predvođena delegacijom premijerke Ane Brnabić i ministarke evropskih integracija Jadranke Joksimović, posle dve godine pauze otvorila klaster četiri u pregovorima sa EU.

Otvorena su četiri nova poglavlja sa Srbijom na Međuvladinoj konferenciji u Briselu i to: poglavlje 14 (transportna politika), poglavlje 15 (energetika), poglavlje 21 (transevropske mreže) i poglavlje 27 (životna sredina). Broj do sada otvorenih poglavlja došao je do 22 od ukupno 33. Gosti Usijanja na Kurir televiziji su Ivica Dačić, predsednik Narodne skupštine Srbije i dr Rajko Petrović, istraživač Instituta za evropske studije. "Ovo jeste pozitivna poruka,