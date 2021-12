Meloun o Jokiću: Ne sme to da radi

Vesti online pre 4 sati | B92

Majk Meloun, trener Denver Nagetsa, prokomentarisao je isključenje sprskog centra Nikole Jokića.

Košarkaši Denver Nagetsa su uz sve prisutne probleme savladali Vašington Vizardse rezultatom 113:107 u noći iza nas. Nikola Jokić je postigao 28 poena, ali je meč završio ranije pošto je bio isključen zbog dve brze tehničke greške nakon žustrog prigovora sudijama. – Nikola ne sme to da radi i on to zna. Tehničke greške u četvrtoj četvrtini, isključenje… To nije pametno, mora da kontroliše svoje emocije – rekao je Majk Meloun.