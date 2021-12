"Drugačije ćemo da razgovaramo sa Rio Tintom": Predsednik najavio ukidanje prostornog plana grada Loznica

Blic pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra ili prekosutra Skupština grada Loznice doneti odluku o ukidanju prostornog plana koji je donet. - Drugačije ćemo da razgovaramo sa Rio Tintom i sa svima drugima u budućnosti - rekao je Vučić na sednici Vlade.

On kaže da je vlast slušala ljude, a ne političare. - Naše je da čujemo ljude, da slušamo ljude i da, koliko je to moguće, njihovu volju poštujemo. Kad nisu u pravu, onda sa njima da razgovaramo i da pokušamo da objasnimo šta je to što stvarno moramo i možemo da uradimo - rekao je Vučić.