Ujutru mraz i magla, tokom dana oblačno i hladno

RTV pre 55 minuta | Tanjug

BEOGRAD - U Srbiji će ujutro biti mraza i mestimično magle, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana u većem delu zemlje očekuje se oblačno, hladno i suvo vreme, u planinskim predelima uz provejavanje snega. U Negotinskoj Krajini će biti umereno oblačno. Vetar slab i umeren, na planinama istočne Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -6 C na severozapadu Srbije do 2 C u Timočkoj Krajini, a najviša od 0 C do 4 C, u Timočkoj Krajini do 6 C. U Beogradu ujutro biti slabog mraza i magle. Tokom dana oblačno, hladno i suvo.