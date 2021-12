Amerika i policija: Žena prvi put na čelu njujorške policije

BBC News pre 45 minuta

Prvi put u 176-godišnjoj istoriji, policiju Njujorka predvodiće žena, najavio je u sredu novoizabrani gradonačelnik Erik Adams.

Kišant Sjuel (49) je u policiji već 23 godine, a septembra 2020. godine postavljena je za šefa detektivskog odeljenja policije na Long Ajlendu.

Objavom da će žena biti na čelu najveće policijske jedinice u Americi, gradonačelnik Adams ispunjava predizborno obećanje.

Adams, bivši kapetan njujorške policije, poslužio se sportskim rečnikom, navodeći da žene često „sede na klupi za razervne igrače" i da im „nikad nije dozvoljeno da uđu u igru" kada je policija u pitanju.

„Od danas ćemo to da promenimo", rekao je on.

Sjuel, rođena u Kvinsu, delu Njujorka, ranije je služila u njujorškom okrugu Nasau u odeljenju za narkotike i kao pregovarač u slučaju talačkih kriza.

Kada preuzme odeljenje u januaru, Sjuel će takođe postati tek treći Afroamerikanac koji će preuzeti kormilo policije Njujorka.

Sjuel je rekla da je „svesna istorijske odluke" i da se nada da će poboljšati odnose policije i stanovnika Njujorka.

Obećala je da će se truditi da policija bude u službi grada i ljudi koji u njemu žive i da žene i obojeni ljudi budu više zastupljeni na rukovodećim pozicijama.

Bil de Blazio, odlazeći gradonačelnik, često je imao zategnute odnose sa njujorškom policijom.

Policajci su 2015. godine okrenuli leđa De Blaziju na sahrani policajca ubijenog na dužnosti.

Odluku da Sjuel bude imenovana za policijsku komesarku podržao je i najveći policijski sindikat u gradu - Police Benevolent Association of the City of New York.

Policija Njujorka zapošljava skoro 35.000 službenika, od kojih su oko 18 odsto žene.

