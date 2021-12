Srđan Škoro najavio da će se kandidovati za predsednika Srbije

Danas pre 1 sat | Bojan Cvejić

Novinar i član Skupštine Slobodne Srbije Srđan Škoro najavio je danas da će se kandidovati na predsedničkim izborima sledeće godine.

On je gostujući u jutarnjem programu televizije N1 istakao da će se kandidovati za predsednika Srbije i pozvao sve ljude koji ga „teraju da se kandiduje“ i prijatelje iz Skupštine Slobodne Srbije i saborce iz opozicije da ga podrže. „Mislim da mogu da dobijem, da mogu tu trku da istrčim, to i neka istraživanja pokazuju“, istakao je Škoro. On je rekao da će formirati grupu građana, koja će ga kandidovati, kada prikupi potpise za kandidaturu. „Muka mi je da slušam