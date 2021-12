U petak u nižim predelima i kiša i sneg, na planinama sneg

Dnevnik pre 3 sata

U većem delu Srbije sutra oblačno, u nizim predelima mešovite padavine, kiša i sneg, a na planinama sneg i povećanje visine snežnog pokrivača.

U Negotinskoj Krajini uglavnom suvo, a u Vojvodini posle podne delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 4, a najvisa od 3 do 8 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U subotu u većem delu pretežno oblačno, u brdsko-planinskim predelima centralne i južne Srbije povremeno sneg i povećanje visine sneznog pokrivaca za 5 do 15 cm. U Vojvodini i Negotinskoj Krajini suvo sa suncanim intervalima. Od nedelje