Tragedija u Australiji Četvoro dece poginulo nakon pada sa zamka na naduvavanje

Kurir pre 4 minuta

Četvoro dece je poginulo, a četvoro je teško povređeno nakon što su pali oko 10 metara od zamka koji je odleteo u vazduh na severozapadu Tasmanije.

Policija je potvrdila da su dve devojčice i dva dečaka, svi šestogodišnjaci, poginuli u tragediji u osnovnoj školi Hilkrest u Devonportu u četvrtak ujutro. Policijski komesar Daren Hajn rekao je da su policajci pozvani u školu nakon što je nalet vetra podigao u vazduh zamak za skakanje i loptice na naduvavanje, prenosi Gardijan. Hard to put into words the scene here in Tasmania’s north-west. It’s just devastating @abcnews pic.twitter.com/oFdCHaJIc9 — Monte Bovill