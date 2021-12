Žuti meteo alarm upaljen zbog magle i snega: Evo kakvo nas vreme čeka danas

Kurir pre 6 sati

U Srbiji će ujutru maglovito i suvo sa slabim mrazem, a tokom dana oblačno i hladno, u nižim predelima mestimično sa slabom kišom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima će padati sneg. Duvaće slab i umeren, na planinama istočne Srbije povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do tri, a najviša od tri do sedam stepeni. U Beogradu će ujutru biti slab mraz i magla, a tokom dana oblačno i hladno, pre podne suvo, posle podne kiša i sneg. Najniža temperatura od minus jedan do jedan, a najviša oko tri stepena. Na celoj teritoriji Srbije danas će na snazi biti žuti