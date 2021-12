Ministarstvo odlučilo: Svi normalno u škole u ponedeljak

B92 pre 9 sati | B92

U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji od ponedeljka 20. decembra primenjivaće se prvi model nastave, odnosno učenici će nastavu pohađati neposredno.

To je odlučio Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola. Prema podacima iz nadzora preuzetim iz elektronskog sistema Servis javnog zdravlja, koje je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavio Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut", u periodu od 9. decembra do 15. decembra, broj obolele dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina je bio 1.071 (0,14 odsto). "U osnovnim i srednjim školama na teritoriji