"Ne moram da se bavim ZSO. To je u interesu Srbije"

B92 pre 34 minuta

Premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti smatra da je formiranje ZSO u interesu Srbije i da zbog toga kosovski zvaničnici nemaju potrebe da se time bave.

Kurti je gostujući u emisiji "Desk" na KTV rekao da je to samo jedan od 33 sporazuma "koji nije prošao test Ustavnog suda“. "Srbija upravo to pominje, ali ne postoji hijerarhija koja nam govori da je ovo najvažniji dogovor. Za Srbiju, da, ali ono što je najvažnije za Srbiju nije za mene", rekao je u početku. Prema njegovim rečima, to pitanje više pokreću domaći nego međunarodni faktori. On je ponovio da je njegov cilj da se bavi temama koje su u interesu Kosova, a