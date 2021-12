"ZSO u interesu Srbije": Kurti: Ono što je najvažnije za Srbiju nije za mene

Blic pre 5 sati

Kosovski premijer Aljbin Kurti smatra da je formiranje Zajednica srpskih opština u interesu Srbije i da zbog toga kosovski zvaničnici nemaju potrebe da se time bave, prenosi Koha.

Kurti je gostujući u emisiji "Desk" na KTV rekao da je to samo jedan od 33 sporazuma "koji nije prošao test Ustavnog suda“. - Srbija upravo to pominje, ali ne postoji hijerarhija koja nam govori da je ovo najvažniji dogovor. Za Srbiju da, ali ono što je najvažnije za Srbiju nije za mene - rekao je u početku. Prema njegovim rečima, to pitanje više pokreću domaći nego međunarodni faktori. On je ponovio da je njegov cilj da se bavi temama koje su u interesu Kosova, a