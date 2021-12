Danas se otvara klizalište na stadionu Tašmajdan, prvi termin besplatan

Danas pre 2 sata | Vojislav Stojsavljević

Klizalište na stadionu Tašmajdan u Beogradu biće otvoreno danas u 15 časova, a prvi termin, koji će trajati do 17.00, biće besplatan za sve posetioce, saopšteno je iz tog sportskog centra.

Kako se navodi u saopštenju, cene ulaznica su iste kao i prethodnih godina, a omogućeni su i popusti za porodične karte. „Tokom zimskog raspusta, od 3. do 21. januara 2022. godine, radnim danima od 12 do 14 časova klizanje će uz đačku knjižicu biti besplatno za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Beograda“, navodi se u saopštenju. Sezona klizanja trajaće do 20. februara 2022. godine.