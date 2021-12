Danas oblačno i hladno: Smenjivaće se kiša i sneg, temperatura do 8 stepeni

Kurir pre 2 sata

U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti oblačno, u nižim predelima mešovite padavine kiše i snega, a na planinama sneg i povećanje visine snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Negotinskoj Krajini će biti uglavnom suvo a u Vojvodini će posle podne doći do delimičnog razvedravanja. Duvaće umeren i jak vetar, severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus jedan do četiri stepena Celzijusa, a najviša od tri do osam stepeni. U Beogradu će biti oblačno, u toku dana povremeno slaba kiša, a u toku noći kratkotrajna susnežica ili slab sneg. Duvaće umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti oko dva stepena Celzijusa, a