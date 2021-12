Hjuston lako do trijumfa protiv fenjeraša

B92 pre 1 sat

Košarkaši Hjustona slavili su na gostovanju Detroitu rezultatom 107:116.

Roketsi su do prednosti stigli već sredinom prve četvrtine, da bi je potom uvećavali sve do maksimalnih plus 20 u poslednoj deonici. Do trijumfa ih je predvodio Kristijan Vud sa 21 poenom uz osam skokova. Erik Gordon je imao tri poena manje, a Garison Metjus je završio sa 13 poena. Na protivničkoj strani se istakao Kejd Kaningem, koji je bio blizu novog tripl–dabla. Debitant u NBA je upisao 21 poen uz 11 asistencija i sedam skokova. Efikasniji je bio samo Sadik