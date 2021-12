Meteorolog najavio: Novi vremenski obrt, temperature od -15 do 15 stepeni

B92 pre 1 sat | B92

Tokom vikenda i u ponedeljak maksimalne temperature biće oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine, od 2 do 8°C, saopštio je meteorolog Đorđe Đurić.

U utorak i sredu zahlađenje. Maksimalne temperature biće tada od 0 do 3°C, a u sredu ujutro umeren do jak mraz, uz temperature od -10°C na jugoistoku do -3°C na severu Srbije, na Pešteru i ispod -15°C. Od četvrtka osetno toplije, uz temperature i preko 10°C, a narednog vikenda ponegde i do 15°C, uz pojačan južni vetar. Kada je reč o padavinama, do utorka na severu Srbije i u Beogradu biće uglavnom suvo, a u ostalim predelima očekuje se tek ponegde slaba kiša,