Sportt i politika: Poznati kragujevački sportista Marko Pavlović dobio otkaz u SPD „Radnički”

Danas pre 4 sati | Zoran Mišić

Jedan od najpoznatijih kragujevačkih sportista triatlonac Marko Pavlović dobio je otkaz u kragujevačkom Sportskom privrednom društvu „Radnički”.

On tvrdi da je taj čin motivisan političkim razlozima, dok poslodavac kaže da je „zloupotrebio bolovanje” tokom kojeg je sa reprezentacijom bio na putu u inostranstvu. „To je bilo očekivano i ništa nema iznenađujućeg u tome. Sve je motivisano isključivo politikom i naravno da su ’oni našli neki razlog’ poput ’zloupotrebe’ bolovanja. To je samo izgovor“, kaže Pavlović za Danas. On se inače, odnedavno aktivirao u Gradskom odboru Stranke slobode i pravde (SSP) i kao