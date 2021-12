Zemljotres u Italiji: Treslo se tlo u Milanu i Bergamu!

Mondo pre 57 minuta | Jelena Bojić Obradović

Potes je bio jačine 4,8 stepeni prema Rihterovoj skali. Snažan zemljotres pogodio je Severnu Italiju blizu Milana. Potes je bio jačine 4,8 stepeni prema Rihterovoj skali. Epicentar zemljotresa je bio nedaleko od Bergama na dubini od 30 kilometara. M4.8 #earthquake( #terremoto) strikes 31 km E of #Milan( #Italy) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/jLLMvsh7Mr Za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti i povređenima. (MONDO)