Snažan zemljotres u Grčkoj: Epicentar u moru, tresli se Peloponez i Kriz (foto)

Foto: Tviter/@LastQuake Epicentar potresa registrovan je na dubini od skoro 58 kilometara u 05.16 u moru između poluostrva Peloponez i ostrva Krit, izvestio je grčki Institut za geodinamiku, a grčki mediji javili su da se zemljotres osetio od Atine do Krita, prenosi portal Katimerini.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.1 in Southern Greece 45 min ago pic.twitter.com/p7AJ4u6U9H — EMSC (@LastQuake) December 18, 2021 Zemljotres se osetio u nekoliko oblasti Peloponeza, poput Kalamate i Tripolija, ali i na Atici. Na području između lučkog grada Kilinija i ostrva Zakintosa ranije je registrovan je zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali, a prema izveštaju Instituta za geodinamiku iz Atine, seizmička vibracija je