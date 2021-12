Tragedija na Filipinima: Tajfun odneo najmanje 72 života (foto)

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto: Tanjug/AP Guverner je rekao da se 10 osoba vode kao nestale, dok je 13 ljudi povređeno, javlja AP.

On je istakao da bi broj smrtnih slučajeva mogao značajno da se poveća, zato što su samo 33 od 48 gradonačelnika mogla da mu podnesu izveštaj zbog prekinutih komunikacija. Jap je rekao da je jasno da je šteta koju je pretrpeo Bohol velika. Typhoon deaths in Philippines top 100, mayors plead for food https://t.co/hVJfAXMXpL via @WBBMNewsradio — Robert L. Smoot (@qyou185) December 19, 2021 Vlada je saopštila da je pogođeno oko 780.000 ljudi, uključujući više od