U Londonu proglašeno vanredno stanje: Bolnice prepune, sve više zaraženih omikron sojem

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: EPA - Veoma sam zabrinut zbog porasta broja zaraženih i sve više prijema u bolnice širom glavnog grada.

Proglašenjem vanrednog stanja agencije u Londonu mogu bolje raditi zajedno. Pozivam sve građane da se vakcinišu i prime buster dozu - napisao je Kan na Tviteru. I’m hugely concerned about the surge of COVID-19 cases and rising hospital admissions across the capital. By declaring a Major Incident today, key agencies across London can better work together. I implore every eligible Londoner to get vaccinated and boosted as soon as possible. pic.twitter.com/jUOV6REtIP