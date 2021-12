Terzić: Stanković ima punu podršku kluba, čarke u ekipi su normalne

Beta pre 1 sat

Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je danas da trener Dejan Stanković ima punu podršku rukovodstva i da je normalno da, zbog velike želje za uspehom, u ekipi dođe do čarki i nesporazuma."Dejan Stanković je trener Crvene zvezde sa čvrstim ugovorom i punom podrškom kompletnog rukovodstva našeg kluba. Sa Stankovićem kao šefom stručnog štaba napravili smo ove jeseni istorijske rezultate, najbolje u poslednjih 30 godina i ponosni smo i na njega i na nase igrače. Fudbal je sport ogromnih emocija i normalno je da pod velikim pritiskom i željom za uspehom dođe i do određenih čarki i nesporazuma među akterima i to se dešava u svim klubovima sveta", rekao je Terzić, navodi se u saopštenju kluba.

Beogradski mediji preneli su da je u ponedeljak posle utakmice sa Radnikom iz Surdulice (1:1) došlo do sukoba između Stankovića i golmana Milana Borjana. Kapiten je nekoliko dana kasnije najavio odlazak iz kluba.

"Normalno je da do toga dođe i u našem klubu i to se desilo prošlog ponedeljka u našoj svlačionici posle utakmice, ali mi to doživljavamo na pozitivan zvezdaški način, kao reakciju na dva izgubljena boda, što niko nije očekivao. I taj događaj je pokazatelj velike želje da Zvezda pobedi svaku utakmicu i da gubitak bodova nikoga u klubu ne ostavlja ravnodušnim", naveo je Terzić.

On je dodao da svima u klubu i oko njega teško pada i najmanji neuspeh i da je interes Zvezde najvažniji.

"Crvena zvezda je veća od svakog pojedinca, interes kluba je iznad bilo čijeg interesa i time ćemo se voditi kod donošenja svake odluke. Mi ćemo i iz ove situacije, kao mnogo puta ranije, izaći jači, sa samo jednim ciljem - da Crvena zvezda bude najbolja", naveo je generalni direktor.

"Našem treneru Dejanu Stankoviću, kapitenu Borjanu i svim ostalim igračima i trenerima želimo da se dobro odmore posle uspešne godine, da provedu novogodišnje i božićne praznike sa svojim najmilijima i da spremni i jedinstveni krenemo u pripreme za osvajanje pete uzastopne šampionske titule", dodao je Terzić.

Jesenji deo šampionata u Super ligi Srbije Zvezda je završila na drugom mestu sa pet bodova manje od vodećeg "večitog" rivala Partizana.

(Beta, 12.20.2021)