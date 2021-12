Meteorolog objavio novu prognozu Sutra kalendarski stiže zima, a od četvrtka nagla promena vremena! Šta nas čeka do kraja godine?

Kurir pre 8 sati

Profesor geografije i zaljubljenik u meteorologiju Marko Čubrilo objavio je najnoviju vremensku prognozu i najavio da nas narednih dana čeka uglavnom suvo i relativno hladno vreme. "U utorak i sredu promenljivo oblačno uz sunčane intervale, suvo ali hladno.

Jutarnji minimum od -7 do -2, na planinama koje su pokrivene snegom i do oko - 17 stepeni Celzijusa. Tokom dana maksimum od -1 ponegde na istoku regiona do oko +6 na zapadu i jugozapadu", napisao je Čubrilo na Fejsbuku. Krajem nedelje osetno toplije "Od četvrtrka počinje promena sinoptike koja nas uvodi u period osetno toplijeg vremena. Sa razvijanjem jake anticiklonalne blokade daleko na severu u prostoru od Grenlanda do Islanda hladan prodor kreće preko