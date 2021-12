Tmurno, kišovito i hladno vreme danas: Samo u jednom delu Srbije sa sunčanim periodima, a onda slede mraz i minus

Mondo pre 3 sata | Veljko Petranović

Naoblačenje sa severa donosi malo kiše uz pad temperature popodne i uveče, kada je moguća susnežica. Veća šansa za padavine je u centralnim i južnim predelima, dok bi po Vojvodini bilo suvo sa sunčanim intervalima. Vetar umeren do pojačan severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od -4 u Požegi do 4 stepena u Negotinu, a maksimalna od 4 u Užicu, Novom Pazaru i Dimitrovgradu do 8 stepeni u Negotinu, a popodne u padu. Uveče povremena kiša