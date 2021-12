Sutra oblačno, ujutru mraz, temperatura od minus pet do šest

Politika pre 1 sat

U Srbiji sutra ujutru slab mraz, pre podne oblačno u brdsko-planinskim predelima provejavaće slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, prenosi Beta.

Pretežno sunčano biće samo na severozapadu zemlje i u Timočkoj Krajini. Najniža temperatura od minus pet do nula, najviša od dva do šest stepeni. I u Beogradu će ujutru biti slab mraz. Pre podne oblačno, posle podne smanjenje oblačnosti. Najniža temperatura od minus četiri do minus jedan, najviša dnevna oko tri stepena. U sredu ujutru prolazno naoblačenje, tokom dana pretežno sunčano ali hladno vreme. Zatim umereno oblačno i toplije, posebno od petka kada će dnevna