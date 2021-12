Lekar u Vranju izdao više od 7.000 nelegalnih recepata

Radio 021 pre 3 sata | 021.rs

Niška policija uhapsila je S. V. (57), lekara Doma zdravlja u Vranju, osumnjičenog da je nelegalnim izdavanjem recepata pacijentima oštetio RFZO za više od 4,6 miliona dinara.

Kako se sumnja, on je od januara 2018. do maja 2020. godine, za 146 osiguranika protivzakonito propisao 7.028 recepata bez izveštaja lekara specijaliste, bez prisustva osiguranika i u količini većoj od dozvoljene na mesečnom nivou. Na taj način on je, kako se sumnja, oštetio Republički fond za zdravstveno osiguranje za 4.623.118 dinara. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.