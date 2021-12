Potvrđena optužnica protiv Novosađanina osumnjičenog za primoravanje žena na prostituciju

Radio 021 pre 1 sat | Dnevnik, 021.rs

Optužnica protiv D. P. (79) iz Novog Sada, koja je podignuta 17. avgusta zbog trgovine ljudima u odnosu na šest oštećenih lica, potvrđena je, ali još nije postala pravosnažna.

"Dnevnik" piše da je za krivično delo za koje se on tereti zaprećena kazna zatvora od najmanje pet godina. Njega je policija uhapsila 23. marta, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati, a potom i pritvor zbog mogućeg uticaja na svedoke, odnosno oštećene, kao i zbog bojazni da bi ostankom na slobodi mogao da nastavi sa vršenjem krivičnih dela. Kako je tada saopšteno, on se tereti da je zloupotrebom teških prilika vrbovao i eksploatisao radi prostitucije 14