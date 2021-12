Reper Drejkeo Ruler preminuo nakon napada na festivalu

RTV pre 1 sat | Tanjug

LOS ANĐELES - Američki reper Drejkeo Ruler (28) preminuo je od posledica rana koje je zadobio kada je izboden na muzičkom festivalu u Los Anđelesu.

Reper, čije je pravo ime Derel Koldvel, trebalo je da nastupi u subotu uveče na muzičkom festivalu "Bilo jednom u Los Anđelesu" On je navodno izboden tokom svađe iza bine, do koje je došlo u vreme kada je trebalo da nastupi, prenosi Bi-Bi-Si. U kritičnom stanju prebačen je u lokalnu bolnicu. Organizatori su otkazali festival, na kojem je trebalo da nastupe i Snup dog, Fifti sent i Ajs kjub. Policija Los Anđelesa nije identifikovala napadača, ali je "LA tajms" je