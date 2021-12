Apel premijera beneta: Izrael usred petog talasa, vakcinišite se

Večernje novosti pre 33 minuta | Tanjug

Foto: Tanjug/AP Photo Benet je u televizijskom obraćanju pozvao i na preduzmimanje mera kao što je rad od kuće.

On je izneo očekivanje da će broj zaraženih početi da raste za nekoliko nedelja, prenosi Rojters. Dodao je da je Izrael "kupio malo vremena" tako što je ograničio ulazak u zemlju kada je omikron varijanta prvi put otkrivena prošlog meseca, ali i da to vreme sada ističe. Ranije danas savetodavno telo Ministarstva zdravlja dodalo je SAD na "crvenu" listu zemalja, čiji građani mogu da uđu u Izrael samo uz posebnu dozvolu. U Izraelu su do sada potvrđena 134 slučaja