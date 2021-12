"Neću da se kandidujem": Dačić: Vučić zajednički kandidat, zajedničke liste sa SNS još nisu dogovorene

Blic pre 4 sati

Sa SNS ćemo nastaviti saradnju posle izbora, naš kandidat za predsednika biće Aleksandar Vučić, a zajedničke liste za beogradske i parlamentarne izbore još nisu dogovorene, rekao je danas predsednik Skupštine Srbije i SPS-a Ivica Dačić.

Za TV Prva on je istakao da oko zajedničkih lista mora da se sagleda celina dogovora, sa specifičnostima svake stranke, a imajući u vidi prognoze i analize, kako bi se videlo šta je bolje - jedna ili dve liste. Ocenio je da je svakako jednostavnije da SNS i SPS imaju zajedničke liste, jer je to jasnije građanima. "Ne mogu pre podne da agitujem za predsednika, a popodne da kažem građanima na listiću će te glasati drugačije", rekao je on. Dačić je istakao da je cilj