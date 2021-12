Hladno i bez padavina u većem delu Srbije: Spremite se za mraz, narednih dana i do -12 stepeni!

Mondo pre 2 sata | Tamara Jovanović

Danas hladnije uz promenljivu oblačnost sa malo snega pre podne u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima, a u ostalim krajevima suvo sa sunčanim intervalima, a po Vojvodini pretežno sunčano. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -6°C u Požegi do 1°C u Negotinu, a maksimalna od 0°C u Užicu, N.Pazaru i Dimitrovgradu do 4°C u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -5°C do 0°C. U