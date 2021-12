MUP: Osumnjičen Novosađanin za više krivičnih dela

RTV pre 2 sata | RTV

NOVI SAD - Efikasnim operativnim radom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su osam krivičnih dela i uhapsili osumnjičenog D. L. (2000) iz ovog grada.

Sumnja se da je on, pre dva dana, na Podbari, učinio krivično delo teška krađa u pokušaju tako što je oborio na zemlju šezdesetdevetogodišnju sugrađanku i pokušao da joj ukrade torbu. On se tereti da je, na sličan način, učinio još šest krivičnih dela teška krađa, a osumnjičen je i za krivično delo teška telesna povreda, jer je, u jednom slučaju, žena pala i zadobila tešku telesnu povredu. D. L. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu