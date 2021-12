Gejts otkazuje odmor zbog omikron soja korona virusa: Najgori talas tek dolazi

Danas pre 2 sata | Oslobođenje

Bil Gejts otkazuje većinu svojih planova za godišnji odmor zbog širenja omikrona. „Baš kad se činilo da će se život vratiti u normalu, mogli bismo ući u najgori deo pandemije“, napisao je Gejts na Twitteru, a prenosi Oslobođenje.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans. — Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021 Ipak, čini se kako je brzo širenje omikrona očito negativno uticalo na Gejtsov optimizam. U seriji od sedam tvitova rekao je da se omikron „širi brže od bilo kojeg virusa u istoriji“ i da će to „biti