U Izraelu četvrta dozu vakcine za starije od 60 i zdravstvene radnike

Nova pre 56 minuta | Autor:Agencije

Izrael je objavio da će ponuditi četvrtu dozu vakcine protiv koronavirusa ljudima starijim od 60 godina i zdravstvenim radnicima, zbog straha od širenja omikron soja virusa, prenosi Hina. „Građani Izraela bili su prvi u svetu koji su primili treću dozu vakcine protiv kovida-19 i nastavljamo da predvodimo s četvrtom dozom”, rekao je premijer Naftali Bennet u saopštenju. Prime Minister Naftali Bennett instructs to prepare for an extensive operation to administer the