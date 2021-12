Ujutru mraz, popodne sunčano i hladno

Politika pre 29 minuta

U Srbiji će ujutru biti oblačno sa slabim mrazem, dok će posle podne biti pretežno sunčano i hladno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promenljiv vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus devet do minus četiri, a najviša temperatura od nula do tri stepena. U Beogradu će ujutru biti oblačno sa umerenim mrazom, a posle podne pretežno sunčano i hladno, javlja Beta. Najniža temperatura kretaće se od minus šest do minus četiri, a najviša oko jednog stepena.