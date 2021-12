Mali nakon poništavanja doktorata: Odluka je politička, na najbolji mogući način koristim znanje

Radio 021 pre 3 sata | N1, 021

Ministar finansija Siniša Mali nakon što je Senat Univerziteta doneo jednoglasnu odluku da je njegov rad plagijat, rekao je da veruje u svoj doktorski rad i ocenio da je reč o političkoj odluci.

To je objavio na svom profilu na Instagramu. Mali navodi da veruje da u svoj doktorski rad i dodaje da se ne plaši, jer "zna da je istina na njegovoj strani". "Uvek mi je bilo važno da stičem novo znanje, jer je to jedina stvar u životu koju vam niko ne može oduzeti. Ponosan sam na sve što sam naučio u poslednjih 20 godina, koliko se aktivno bavim ekonomijom i finansijama. Za to vreme sam uspeo da položim i najteže stručne, međunarodne ispite iz tih oblasti, koji