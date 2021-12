Direktor Australijan opena: Ako se Đoković pojavi, biće vakcinisan ili...

Sportski žurnal pre 1 sat

Organizatori Otvorenog prvenstva Australije i dalje nisu sigurni da li će branilac titule, srpski teniser Novak Đoković igrati sledećeg meseca na prvom grend slem turniru u sezoni u Melburnu

Svi igrači i ostali učesnici Australijan opena moraju biti vakcinisani protiv korona virusa ili moraju da imaju medicinsko izuzeće koje odobrava nezavisna komisija stručnjaka. Đoković ne želi da otkrije da li je vakcinisan. On je prijavljen za učešće na prvom grend slem turniru 2022. godine, ali to ne znači da će igrati. "Ako se pojavi, biće vakcinisan ili će imati medicinsko izuzeće", rekao je direktor turnira Kreg Tajli, preneo je Bi-Bi-Si. On je dodao da veruje