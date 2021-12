Putin oštro Americi: "Shvatite"

B92 pre 4 sati | Sputnjik

SAD ne mogu da obuzdaju razvoj Kine i vreme je da shvate to, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin u svetlu američkog bojkota Olimpijskih igara u Pekingu.

On je ocenio da je odluka brojnih zemalja, uključujući SAD, o političkom bojkotu Olimpijskih igara u Pekingu neprihvatljiva i pogrešna. Uvek smo bili protiv politizacije sporta, podsetio je ruski lider. "To je pokušaj obuzdavanja. Ali je to pogrešna politika, isto kao što je greška pokušaj da se u ovom slučaju koristi sport za rešavanje nekih trenutnih političkih pitanja. Neće uspeti da obuzdaju razvoj Kine i treba da shvate to, na kraju krajeva. Neće je obuzdati",