Nakon vedrog i sunčanog jutra u Srbiji oblačno i suvo vreme

Danas pre 1 sat | Beta

U Srbiji će nakon vedrog i sunčanog jutra posle podne biti oblačno, ali i dalje suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će u većem delu biti vedro uz umeren do jak mraz, a magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom na jugozapadu Srbije. Duvaće slab i umeren, na jugu Banata posle podne i uveče povremeno jak, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus 12 do minus četiri, a najviša od jedan do sedam stepeni. U Beogradu će ujutru biti vedro uz umeren mraz, a tokom dana suvo uz postepeno naoblačenje. Najniža temperatura kretaće se od minus šest do minus četiri,