Haos na frankfurtskom aerodromu: Osoblje krenulo u štrajk uoči božićnih praznika, otkazano 40 letova

Kurir pre 2 sata

Osoblje aerodroma u Frankfurtu stupilo je u najavljeni štrajk, zbog čega je uoči božićnih praznika otkazano oko 40 letova.

Zahtevi sindikata su skraćenje radne sedmice za dva i po sata (na 37 i po časova), uz punu naknadu zarade kao i stabilno povećanje plate od najmanje 90 evra od naredne godine, preneli su nemački mediji. Sindikat je tražio i bonus od 1.500 evra zbog kovida, ali je taj zahtev odbačen. Do štrajka je došlo zbog nerešenog kolektivnog spora oko uslova rada za 600 zaposlenih na aerodromu.