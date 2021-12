Danas sunčano i toplije vreme

Danas pre 3 sata | Beta

U Srbiji ujutru vedro uz slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Krajem dana očekuje se naoblačenje, a uveče će u Vojvodini padati slaba kiša. Duvaće umeren i jak, južni i jugozapadni vetar. Na visinama do 1.500 metara nadmorske visine će se topiti sneg. Jutarnja temperatura kretaće se od minus sedam na jugoistoku do tri na severu, a najviša dnevna od osam na jugoistoku do 17 stepeni na zapadu. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura biće od jedan do tri, a najviša dnevna oko 16 stepeni.