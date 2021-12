Danas ujutru mraz, tokom dana sunčano, temperatura i do 17 C

Vesti online pre 10 sati | Vesti online

U Srbiji danas ujutru u većem delu vedro, uz slab do umeren mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplije.

Posle podne na severu, do kraja dana i u ostalim krajevima postepeno povećanje oblačnosti, a uveče u Vojvodini sa slabom kišom. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni, uz intenzivno topljenje snega na visinama do 1.500 metara. Jutarnja temperatura od -7 na jugoistoku do 3 stepena na severu, a najviša dnevna od 8 na jugoistoku do 17 stepeni na zapadu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Posle podne suvo uz