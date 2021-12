Kurc pronašao novi posao

Vesti online pre 28 minuta | Tanjug

Bivši austrijski kancelar, nekada najmlađi šef vlade u svetu, Sebastijan Kurc potpisao je ugovor o novom zaposlenju, i to u SAD.

Prema pisanju dnevnika „Esterajh“ Kurc će od iduće godine veći deo vremena provoditi u SAD, pošto se zaposlio u privatnom sektoru, i to u oblasti investicija. Kurc je najavio da će detalje o novom poslu i o kojoj firmi je reč objaviti iduće godine. „Esterajh“ tvrdi da je već jasno da će Kurc na svom novom poslu zarađivati više nego za vreme obavljanja dužnosti kancelara. Kao kancelar on je imao godišnju zaradu od 312.000 evra, a na novom poslu on će zarađivati oko