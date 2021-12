"Da ti to stabilizuješ, Mićo, pa od Nove godine nešto drugo da radiš": Vučić zamerio Grčiću što ga nije obavestio o požaru u tentu

Blic pre 3 sata | Tanjug

Predsednik Aleksandar Vučić zamerio je danas v.d. direktoru EPS-a Miloradu Grčiću što ga nije obavestio o manjem požaru u TENT B1, dodajući da bi Grčić do Nove godine trebalo da stabilizuje sistem, a onda "nešto drugo da radi".“ - Grčiću, što mi nisi javio da si imao manji požar na B1?”, upitao je Vučić tokom posete Raškom i Zlatiborskom okrugu. Kada mu je Grčić odgovorio da je to brzo rešeno, Vučić se rekao da je za to trebalo on da mu javi, a ne da čuje od BIA. -