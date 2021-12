RHMZ upozorava: Nakon nekoliko toplih dana sledi nam ledena kiša, a evo gde može da se očekuje i sneg

Blic pre 3 sata

Danas i sutra pre podne na severu Bačke i Banata očekuje se kiša koja će se ponegde lediti pri tlu, dok je po podne moguća pojava snega, uz istovremeni prestanak padavina sa zapada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u južnim predelima jugozapadni, u planinskim predelima povremeno i jak, u ostalim krajevima severozapadni i zapadni, koji će krajem dana biti u skretanju na zapadni i jugozapadni. Na visinama do 1.500 metara očekuje se otapanje snežnog pokrivača. Najniža temperatura od -1 na severozapadu, do 8 C na jugoistoku, najviša dnevna od 0 na severu do 10 C na jugoistoku. U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa kišom, kasnije po podne očekuje se