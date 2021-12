Za Novu godinu oblačno i suvo, temperature u plusu

Dnevnik pre 3 sata | Tanjug

BEOGRAD: Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić saopštio je danas kakvo se vreme očekuje tokom naredne nedelje, a po svemu sudeću, za novogodišnju noć neće biti padavina i temperature će biti u plusu.

Sutra se, kako je Nikolić objavio na Instagramu, očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom. U toku noći na krajnjem severu Srbije moguća je susnežica, dok se u ostalim predelima produžava toplo vreme. Najniža temperatura od 2 do 9 stepeni Celizijusa (u Beogradu oko 7 C), a najviša od 4 ° na severu do 14 C na jugu (u Beogradu oko 9 C). U ponedeljak, 27. devembra oblačno, mestimično sa kišom. Na krajnjem severu u jutarnjim satima moguća je susnežica.