Novi Pazar -- Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavlja i danas posetu Zlatiborskom i Raškom okrugu.

Predsednik Srbije je nakon obilaska radova na putu Novi Pazar – Tutin posetio fabriku "Ekstra san" iz Pazara. Vučić je posetio porodičnu fabriku nameštaja koja postoji već 22 godine i zapošljava između 50 i 60 radnika, koji su mahom iz Ribarića i okoline. "Ovo je ono što treba Srbiji, za ovo živimo", rekao je Vučić prilikom posete fabrici. On im je ukazao na to da postoje subvencije države, koje vlasnici do sada uglavnom nisu koristili, a biće im, kažu, potrebne,