Vučić: Za Klinički centar u Novom Pazaru opredeljeno 70 miliona evra

Novi magazin pre 36 minuta | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država uložiti oko 70 miliona evra u izgradnju kliničkog centra u Novom Pazaru i da će ta zdravstvena institucija biti opremljena gotovo isto kao i ona u Nišu.

"To će biti velika podrška ne samo Novom Pazaru, nego i Raški, Sjenici, Tutinu pa i celom severu Kosova. Svi će ga koristiti i i biće 'state of the art' (poslednja reč tehnologije)", rekao je Vučić nakon posete Novom Pazaru. On je rekao da se država trudi da osnaži zdravstvo i različite delove zemlje, kako bi svi građani videli da Vlada brine o njima. "Za dve godine (kada se izgradi Klinički centar) i kada za četiri godine stigne autoput, biće ovo neprepoznatljiv