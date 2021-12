Poruka Amerikancima: Ne opuštajte se

Vesti online pre 3 sata | Vesti online

Broj slučajeva Covida-19 će nastaviti da raste širom sveta zbog omikron soja, izjavio je glavni medicinski savetnik američke vlade Entoni Fauči.

On je istovremeno upozorio Amerikance da se ne opuštaju usled izveštaja da je ova varijanta manje štetna od drugih. “Posebno smo zabrinuti za one koji su u toj nevakcinisanoj klasi. Oni su najugroženiji kada imate ovakav virus koji je izuzetno efikasan u dolasku do ljudi”, izjavio je Fauči, a prenosi “Gardijan”. On je, takođe, pozdravio podršku koju je bivši američki predsednik Donald Tramp izrazio povodom vakcinacije i buster doza. Fauči je, pored toga, sugerisao